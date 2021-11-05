Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

0

Сегодня, 5 ноября, в Молдове выявили 1302 новых случая коронавируса. За сутки сделали 7876 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 7 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 344 563 случая коронавируса. Вылечились 322 777 человек (+1389). Скончались 8 007.

169 заболевших человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.