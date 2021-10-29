Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 29 октября, в Молдове выявили 1573 новых случая коронавируса. За сутки выполнили 9376 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 15 новых случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 335860 случаев коронавируса. Вылечились 313316 человек (+1498), скончались 7710 (+45).

В больницах находятся 2472 человека, из них 194 – в крайне тяжёлом состоянии, 24 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 9992 человека.

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