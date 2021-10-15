Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Сегодня, 15 октября, в Молдове выявили 1407 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 8436 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

11 новых случаев были “завезены”: по 3 из Италии, Румынии, России, по одному из Испании и Германии. За всё время пандемии в Молдове подтвердили 313 849 случаев коронавируса. Вылечились 294 229 человек (+1352 за сутки), скончались 7172 (+35).

В больницах находятся 2554 человека, 183 из которых – в крайне тяжёлом состоянии.  26 подключены к аппаратам ИВЛ. 7853 человека лечатся на дому.

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