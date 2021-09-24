Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 24 сентября, в Молдове выявили 1194 случая коронавируса. За сутки было сделано 8800 тестов. Информацию представили в Минздраве.

18 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. В Кишинёве 345 новых заболевших, в Приднестровье – 212.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 287730 случаев коронавируса. Вылечились 271652 человека (+1012), скончались 6665 (+16).

Активными остаются 9413 случаев коронавируса.

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