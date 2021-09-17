Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 17 сентября, в Молдове выявили 1042 новых случая коронавируса. 874 человека не были привиты. За сутки было сделано 9388 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В Кишинёве выявлено 318 новых случаев заболевания, в Приднестровье – 198. 13 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 280175 случаев коронавируса. Вылечились 265946 человек (+802), скончались 6578 (+9).

Активными остаются 7661 случай заболевания.

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