Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 10 сентября, в Молдове выявили 862 новых случая коронавируса. 716 человек не были привиты. За сутки сделали 6891 тест. Информацию представили в Минздраве.

В Кишинёве 240 новых заболевших, в Приднестровье – 117. 21 новый случай был “завезён”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 273 918 случаев коронавируса. Вылечились 261 748 человек (+598). Скончались 6492 (+41).

Активными остаются 5678 случаев. 78 человек в крайне тяжёлом состоянии, 6 подключены к аппаратам ИВЛ.

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