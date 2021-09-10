Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Сегодня, 10 сентября, в Молдове выявили 862 новых случая коронавируса. 716 человек не были привиты. За сутки сделали 6891 тест. Информацию представили в Минздраве.  

В Кишинёве 240 новых заболевших, в Приднестровье – 117. 21 новый случай  был “завезён”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 273 918 случаев коронавируса. Вылечились 261 748 человек (+598). Скончались 6492 (+41).

Активными остаются 5678 случаев. 78 человек в крайне тяжёлом состоянии, 6 подключены к аппаратам ИВЛ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md