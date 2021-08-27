Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 27 августа, в Молдове выявили 277 новых случаев коронавируса. 228 заболевших не были привиты. За сутки было сделано 5757 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения.

12 новых случаев были “завезены”: по два из Албании, Италии, Румынии, России и по одному из Германии, Нидерландов, Швеции, Украины. В Кишинёве 99 новых заболевших, в Приднестровье – 41.

За всё время пандемии в Молдове выявили 266 591 случай коронавируса. Вылечились 256 608 человек (+325 за сутки), скончались 6 387 (+3 за сутки).

Активными остаются 3596 случаев заболевания.

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