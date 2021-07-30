Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Сегодня в Молдове выявили 154 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 6 077 тестов.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. 3 случая “завезли” из Турции, Германии, России.

В Кишинёве выявили 30 новых случаев коронавируса, в Приднестровье – 56, в Кагуле – 33. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 259 356 случаев коронавируса. Вылечились 251 967 человек (+117 за сутки), скончались 6 255. Активными остаются 1 134 случая коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md