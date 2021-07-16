Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 16 июля, в Молдове выявили 76 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 6163 теста. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Три новых случая были “завезены”: по одному из России, Ирландии и Испании. 18 новых случаев выявлены в Кишинёве, 27 – в Приднестровье.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 257 842 случая коронавируса. Вылечились 250 798 человек (+79 за сутки), скончались 6222 (+3 за сутки).

Активными остаются 822 случая коронавируса.

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