Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Сегодня, 25 июня, в Молдове выявили 88 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 6099 тестов, в том числе 1202 экспресс-теста на антиген к коронавирусу. 4 новых случая были “завезены”: 2 из России, по одному из Румынии и Ирландии.

По состоянию на сегодня в больницах лечатся 176 пациентов, в том числе 8 пациентов на ИВЛ. На дому проходит лечение 618 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 256 475 случаев коронавируса. Вылечились 249 465 человек (+84 за последние сутки), скончались 6182 (+2 за последние сутки).

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