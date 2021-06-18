Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

18 июня в Молдове выявили 60 случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Два случая были “завезены”: из России и Италии. Всего за сегодня сделали 6023 теста, из которых 1163 – экспресс-тесты.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 256054 случая COVID-19. В больницах лечатся 154 пациента, на домашнем лечении находятся 632 человека.

За последние 24 часа вылечились 82 пациента, а всего –249066. С начала пандемии скончались пациентов 6165 (+3 за сегодня).

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