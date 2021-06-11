Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Сегодня, 11 июня, в Молдове выявили 54 случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 5768 тестов. Три новых случая были “завезены” из России.

За всё время пандемии в Молдове выявили 255 715 случаев коронавируса. Вылечился 248 501 человек (+117 за сутки), скончались 6149 (+2 за сутки).

Активными остаются 1065 случаев коронавируса.

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