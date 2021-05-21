Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 21 мая, в Молдове было выявлено 120 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 6005 тестов, в том числе 1462 экспресс-теста на антиген к коронавирусу. Один новый случай был «завезён» из России.

На домашнем лечении находятся 1208 человек, а в больницах – 761 пациент, 19 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 254 499 случаев коронавируса. Вылечились за сегодня 277 человек, а всего – 246 080. Скончались 6067 пациентов.

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