Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 23 апреля, в Молдове выявили 509 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5803 теста, в том числе 1934 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. 6 новых случаев были “завезены”.

За всё время пандемии в Молдове выявили 248518 случаев коронавируса. Вылечились 235965 человек, скончались 5691.

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