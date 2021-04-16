Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

0

Сегодня, 16 апреля, в Молдове выявили 689 новых случаев коронавируса. Информацию на брифинге для прессы представил врио премьера Аурелиу Чокой.

За сутки был сделан 5731 тест. 16906 пациентов находятся на данный момент под наблюдением врачей. 5592 лечатся от коронавируса на дому, а в больницах находятся 3024 пациента. 282 человека в крайне тяжёлом состоянии, 57 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки скончались ещё 28 человек.

Одну дозы вакцины по состоянию на вечер пятницы получили более 82 тысяч граждан, а две – 9476 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.