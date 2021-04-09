Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня в Молдове выявили 910 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5799 тестов, в том числе 1734 экспресс-теста. 2 новых случая были “завезены”, оба из Бельгии.

В крайне тяжёлом состоянии находятся 316 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 55 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 240056 случаев коронавируса. Вылечились 220881 человек (+1153 за сутки), скончались 5339 (+32 за сутки).

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