Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 2 апреля, в Молдове выявили 1380 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5864 теста, в том числе 1433 экспресс-теста. 8 новых случаев были “завезены”. В крайне тяжёлом состоянии находятся 323 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 64 человека.

За всё время пандемии в Молдове выявили 233136 случаев коронавируса. Вылечились 211803 человека (+1896 за сутки), скончались 5048 (+45 за сутки).

Активными остаются 16285 случаев коронавируса.

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