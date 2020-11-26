Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

0

Сегодня, 26 ноября, в Молдове был подтвержден 1691 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 3927 тестов, в том числе 3587 – впервые. В то же время 6687 человек вылечились от COVID-19. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 102 894 человека. 90 485 вылечились, 2229 скончались.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.