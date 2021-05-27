Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 27 мая, в Молдове выявили 77 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 575 тестов, в том числе 1 128 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. В больницах остается 581 пациент с подтверждённым диагнозом, из них 98 – в крайне тяжёлом состоянии. 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 254 985 случаев коронавируса. Вылечились 247 135 человек (+119 за последние сутки), скончались 6093 (+5 за последние сутки).

Активными остаются 1757 случаев коронавируса.

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