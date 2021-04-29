Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня в Молдове выявили 370 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 262 теста, в том числе 1 352 экспресс-теста. Один новый случай был “завезен” из России.

В тяжёлом состоянии находятся 207 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 36 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 250 508 случаев коронавируса. Вылечились за сегодня 473 человека, а всего – 239 399 граждан. Скончались 5 795 заболевших.

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