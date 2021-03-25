Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 25 марта, в Молдове выявили 2132 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. За сутки скончалось рекордное за всё время пандемии число пациентов с COVID-19 – 41 человек.

Было сделано 6704 теста, из которых 1745 – экспресс-тестов на антиген. 4 новых случая были “завезены”: 2 из Италии, по одному из Великобритании и Ирландии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 222120 случаев коронавируса. Вылечились 195558 человек (+1996 за сутки), скончались 4702.

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