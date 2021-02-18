Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 18 февраля, в Молдове было выявлено 1340 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4079 тестов, в том числе 3817 – впервые. 6 были “завезены”: 2 из Германии, по одному из Румынии, Италии, Испании и Великобритании.

За всё время пандемии в Молдове выявили 174155 случаев коронавируса. Вылечились 159931 человек, скончались 3717.

Активными остаются 10507 случаев заболевания.

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