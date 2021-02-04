Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня в Молдове было подтверждено 982 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

10 новых случаев были “завезены” из-за рубежа. За сутки было сделано 3 011 тестов, в том числе 2 775 – впервые.

За всё время пандемии коронавирус выявили у 162 624 человек. За сутки вылечились ещё 648 человек, а всего – 151 880. Скончались 3 497 человек.

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