Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

0

Сегодня, 20 января, в Молдове подтвердили 3907 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 15 188 тестов. Информацию представили в Минздраве.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 400 585 случаев коронавируса. Вылечились 369 139 человек (+766), скончались 10 488 (+18).

В больницах лечатся 1823 человека, из них 170 – в крайне тяжёлом состоянии. 26 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 10 672 человека, 16 554 – под наблюдением.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.