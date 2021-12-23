Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 23 декабря, в Молдове выявили 379 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 9142 теста. Информацию представили в Минздраве.

Восемь новых случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 373752 случая коронавируса. Вылечились 359490 человек (+380), скончались 9575 (+18).

В больницах находятся 879 пациентов с коронавирусом, 138 из которых – в крайне тяжёлом состоянии, а 22 подключены к аппаратам ИВЛ.

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