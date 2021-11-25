Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 25 ноября, в Молдове выявили 855 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 6572 теста. Информацию представили в Минздраве.

6 новых случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 361116 случаев коронавируса. Вылечились 344414 человек (+1031), скончались 8985 (+35).

В больницах находятся 1628 человек, из которых 183 в крайне тяжёлом состоянии. 30 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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