Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

Сегодня, 18 ноября, в Молдове выявили 802 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 6368 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

11 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 356448 случаев коронавируса. Вылечились 337460 человек (+1001), скончались 8709.

Госпитализирован 1981 человек. 226 – в крайне тяжёлом состоянии, 35 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 6288 человек.

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