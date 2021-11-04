Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 4 ноября, в Молдове выявили 1586 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 8400 тестов. Информацию представили в Минздраве.

Шесть новых случаев были “завезены”, остальные местные. За всё время пандемии в Молдове подтвердили 343 261 случай коронавируса. Вылечились 321 388 человек (+1497), скончались 7958 (+46).

В больницах находятся 2852 человека с коронавирусом, из них 318 – в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 27 человек.

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