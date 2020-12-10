Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

Сегодня, 10 декабря, в Молдове было подтверждено 1715 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 3682 теста, в том числе 3350 – впервые. 9 новых случаев “завезены”: 4 из Румынии, 2 из Египта, по одному из Люксембурга, России, Украины.

За всё время пандемии коронавирус выявили у 122685 человек. Вылечились еще 1265, а всего – 105238. Скончались 2500.

Активными остаются 14947 случаев коронавируса. 3845 пациентов госпитализированы, 286 из них находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе 60 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому с легкими формами лечатся 8645 человек.

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