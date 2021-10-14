Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 14 октября, в Молдове выявили 1666 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 7736 тестов. Информацию представили в Минздраве.

9 новых случаев были “завезены”: 3 из Румынии, 2 из Испании, по одному из Украины, Италии, Египта и Израиля.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 312442 случая коронавируса. Вылечились 292877 человек (+1387 за сутки), скончались 7137 (+32).

В больницах находятся 2422 человека, 279 из которых – в крайне тяжёлом состоянии. 44 подключены к аппаратам ИВЛ. 7725 человек лечатся на дому, 16486 – под наблюдением врачей.

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