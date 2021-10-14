Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

Сегодня, 14 октября, в Молдове выявили 1666 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 7736 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

9 новых случаев были “завезены”: 3 из Румынии, 2 из Испании, по одному из Украины, Италии, Египта и Израиля.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 312442 случая коронавируса. Вылечились 292877 человек (+1387 за сутки), скончались 7137 (+32).

В больницах находятся 2422 человека, 279 из которых – в крайне тяжёлом состоянии. 44 подключены к аппаратам ИВЛ. 7725 человек лечатся на дому, 16486 – под наблюдением врачей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md