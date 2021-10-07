Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 7 октября, в Молдове выявили 1777 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 8847 тестов. Информацию представили в Минздраве.

17 новых случаев были “завезены”: 5 из Германии, 3 из Украины, по 2 из России и Турции, по одному из Бельгии, Болгарии, Египта, Греции, Италии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 303208 случаев коронавируса. Вылечились 285752 человека (+1512). Скончались 6954 (+27).

В больницах находятся 1848 человек. 184 – в крайне тяжёлом состоянии, 31 пациент подключён к аппаратам ИВЛ.

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