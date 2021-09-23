Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 23 сентября, в Молдове выявили 1215 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 8819 тестов. Информацию представили в Минздраве.

13 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

В больницах находятся 1672 человека. 144 – в крайне тяжёлом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 6812 пациентов, под наблюдением врачей – 16 862 человека.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 286 536 случаев коронавируса. Вылечились 270 640 человек (+950), скончались 6649 (+17).

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