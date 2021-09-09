Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 9 сентября, в Молдове выявили 731 новый случай коронавируса. 591 человек не был вакцинирован. За сутки сделали 5935 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В Кишинёве 231 новый заболевший, в Приднестровье – 103. 12 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 273056 случаев коронавируса. Вылечились 261150 человек (+642). Скончались 6478 (+12).

Активными остаются 5428 случаев. 127 человек в крайне тяжёлом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

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