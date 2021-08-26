Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 26 августа, в Молдове выявили 497 новых случаев коронавируса. 408 человек не были привиты. За сутки было сделано 6311 тестов. Информацию представили в Минздраве.

19 новых случаев были “завезены”: 5 из Германии, 3 из Украины, по 2 из Франции, Ирландии, Израиля и Румынии, по одному из Италии, Черногории и Турции. В Кишинёве 127 новых заболевших, в Приднестровье – 72, в Сороках – 26.

За всё время пандемии в Молдове выявили 266314 случаев коронавируса. Вылечились 256283 человека (+292 за сутки), скончались 6384 (+4).

Активными остаются 3647 случаев заболевания.

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