Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

Сегодня, 19 августа, в Молдове выявили 462 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 6146 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

28 новых случаев “завезли”: 11 из Италии, 5 из Турции, по 2 из Румынии, Великобритании, Казахстана, Германии, Франции, по одному из Египта и Греции. В Кишинёве выявили 111 новых случаев коронавируса, в Приднестровье –  74 случая, в Кагуле и Яловенах – по 20. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 263 500 случаев коронавируса. Вылечились 254 649 человек (+197 за сутки), скончались 6338 (+10 за сутки).

Активными остаются 2513 случаев заболевания.

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