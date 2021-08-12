Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 12 августа, в Молдове выявили 268 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5749 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

11 новых случаев “завезли”: 3 из Франции, по 2 из Германии и Турции, по одному из Италии, Черногория, Румынии и Испании. В Кишинёве выявили 49 новых случаев коронавируса, в Приднестровье – 44, в Бельцах – 26. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове выявили 261 524 случаев коронавируса. Вылечились 253 503 человека (+193 за сутки), скончались 6298 (+4 за сутки).

Активными остаются 1723 случая заболевания.

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