Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 5 августа, в Молдове выявили 159 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5774 теста. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Восемь случаев “завезли”: два из Турции и по одному из Албании, Болгарии, Египта, Германии, Италии, Украины. В Приднестровье выявили 37 новых случаев коронавируса, в Кишинёве – 27, в Кагуле – 18. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 260 183 случая заболевания. Вылечились 252 548 человек (+127 за сутки). Скончались 6270 (+4 за сутки).

Активными остаются 1365 случаев заболевания.

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