Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

Сегодня, 22 июля, в Молдове выявили 128 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5213 тестов. Информацию представили в Минздраве.  

5 новых случаев были “завезены”: 3 из России, 2 из Германии. 60 новых случаев выявлены в Приднестровье, 19 в Кишинёве, 13 в Кагуле. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 258365 случаев коронавируса. Вылечились 251242 человека (+117), скончались 6236 (+4).

Активными остаются 887 случаев заболевания.

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