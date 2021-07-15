Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер четверга

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Сегодня, 15 июля, в Молдове выявили 88 новых случаев коронавируса. За сутки был сделан 4791 тест. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

4 новых случаев были “завезены”: 3 из России, один из Украины. 12 новых случаев выявлены в Кишинёве, 38 – в Приднестровье.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 257766 случаев коронавируса. Вылечились 250719 человек (+91 за сутки), скончались 6219 (+2 за сутки).

Активными остаются 828 случаев коронавируса.

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