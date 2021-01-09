Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 9 января

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 9 января

Сегодня, 9 января, в Молдове было зарегистрировано 424 новых случая коронавируса.

За сутки было сделано 2422 теста, из которых 2148 – впервые. Три новых случая были “завезены”: из Германии, Украины и Румынии. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За всё время пандемии в Молдове выявили 149093 случаев коронавируса. Вылечились 138103 человека (+687). Скончались 3130 (+8).

Активными остаются 7860 случаев коронавируса.

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