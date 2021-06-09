Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 9 июня

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 9 июня

Сегодня, 9 июня, в Молдове выявили 60 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 5051 тест. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Один новый случай был “завезён” из Франции.

В больницах находится 231 пациент с коронавирусом. 48 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 711 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 255601 случай коронавируса. Вылечились 248260 человек, скончались 6145.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md