Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 9 июня

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Сегодня, 9 июня, в Молдове выявили 60 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 5051 тест. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Один новый случай был “завезён” из Франции.

В больницах находится 231 пациент с коронавирусом. 48 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 711 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 255601 случай коронавируса. Вылечились 248260 человек, скончались 6145.

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