Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 9 февраля

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Сегодня в Молдове было выявлено 805 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3385 тестов, в том числе 3027 – впервые. 8 случаев были “завезены”: 2 из Украины, 2 из России, по одному из Египта, Франции, Германии и Великобритании.

За всё время пандемии в Молдове выявили 165 663 случая коронавируса. За последние сутки вылечился ещё 141 человек, а всего – 154 444. Скончались 3573.

Активными остаются 7646 случаев коронавируса.

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