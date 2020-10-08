Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 8 октября

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Сегодня, 8 октября, в Молдове был подтвержден 1121 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 3728 тестов, из которых 3294 – впервые. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

5 новых случаев были завезены: 2 из Турции, по одному из Голландии, Украины и Италии.

Активными остаются 15483 случая. 776 человек остаются в тяжёлом состоянии, в том числе 32 подключены к аппаратам ИВЛ, 1771 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Накануне из больниц были выписаны еще 528 человек, а всего вылечились 43008. Скончались 1424 человека.

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