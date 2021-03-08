Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 8 марта

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Сегодня в Молдове было выявлено 350 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки был сделан 1281 тест, в том числе 1106 – впервые. 4 новых случаев были “завезены”: из Турции, Греции, Грузии и Болгарии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 195602 случая коронавируса. Вылечились 172242 человека, скончались 4129.

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