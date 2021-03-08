Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 8 марта

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 8 марта

Сегодня в Молдове было выявлено 350 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки был сделан 1281 тест, в том числе 1106 – впервые. 4 новых случаев были “завезены”: из Турции, Греции, Грузии и Болгарии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 195602 случая коронавируса. Вылечились 172242 человека, скончались 4129.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md