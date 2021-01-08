Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 8 января

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Сегодня, 8 января, в Молдове было зарегистрировано 375 новых случаев коронавируса.

За сутки было сделано 1676 тестов, из которых 1525 – впервые. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За всё время пандемии в Молдове выявили 148669 случаев коронавируса. Вылечились 137416 человек (+616). Скончались 3122 (+16).

Активными остаются 8131 случай коронавируса.

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