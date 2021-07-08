Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 8 июля

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 8 июля

Сегодня, 8 июля, в Молдове выявили 85 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 4545 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

7 новых случаев были “завезены”: 4 из Германии, 3 из России. 37 новых случаев выявлены в Приднестровье, 12 в Кишиневе. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове выявили 257272 случая коронавируса. Вылечились 250220 человек (+92), скончались 6205 (+2).

Активными остаются 847 случаев коронавируса.

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