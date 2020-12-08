Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 8 декабря

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8 декабря в Молдове было подтверждено 1709 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 3792 теста, в том числе 3366 – впервые. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

8 новых случаев были “завезены”: по 2 из Румынии, Германии и Украины и по одному из Франции и Польши. Больше всего новых заболевших в Кишинёве – 796.

Общее количество подтверждённых за все время пандемии случаев COVID-19 в Молдове достигло 119 204. Вылечились еще 627 человек, а всего – 102 565. Скончались 2460.

Активными остаются 14179 случаев коронавируса. Госпитализированы 3899 человек, 288 из которых – в крайне тяжелом состоянии (в том числе 51 пациент подключен к аппаратам ИВЛ). У остальных легкие формы, они лечатся на дому.

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