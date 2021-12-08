Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 8 декабря

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 8 декабря

Сегодня в Молдове выявили 609 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 6273 теста. Информацию представили в Минздраве. 

9 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 367948 случаев коронавируса. Вылечились 352478 человек (+897 ). Скончались 9293 (+23).

В больницах находятся 1261 пациент. 156 заболевших в крайне тяжёлом состоянии, 33 подключены к аппаратам ИВЛ.

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