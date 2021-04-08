Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 8 апреля

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 8 апреля

Сегодня в Молдове выявили 1428 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 6679 тестов, в том числе 2724 экспресс-теста. 7 новых случаев были “завезены”: по одному из Франции, Германии, Великобритании, Румынии, США, Турции. В крайне тяжёлом состоянии находятся 319 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключён 61 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 239 146 случаев коронавируса. Вылечились 219 728 человек (+1105 за сутки), скончались 5307 (+39 за сутки).

Активными остаются 14 111 случаев коронавируса.

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