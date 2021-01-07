Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 7 января

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 7 января

Сегодня, 7 января, в Молдове было зарегистрировано 423 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 1379 тестов, из которых 1226 – впервые. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Больше всего новых случаев выявлено в Приднестровье – 86. В Кишинёве 82 заболевших. На третьем месте Криуляны – здесь за сутки заболели 25 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 148294 случая коронавируса. Вылечились 136800 человек (+889). Скончались 3106 (+18).

Активными остаются 8388 случаев коронавируса.

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